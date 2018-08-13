Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuş Grubu’nun, Ara Güler iş birliği ile hayata geçirdiği “Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM)” ve “Ara Güler Müzesi (AGM)” 16 Ağustos Perşembe günü kapılarını sanatseverlere açıyor. Açılışa özel olarak Ara Güler Arşivi’nden fotoğraf, hikâye, video, tablo, obje ve kitaplarından oluşan eserler, “Islık Çalan Adam” başlığı altında ilk defa Ara Güler Müzesi’nde sergilenecek. Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olan mekânda, Güler’in sanatı, kimliği ve ilham veren hayatı gelecek nesillere aktarılacak.