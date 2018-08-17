Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema camiasında “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen, bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek TIFF’nin ana programı açıklandı. Programa göre 6 Eylül’de başlayacak festivalde bu yıl, efsane olarak kabul edilen 11 film yapımcısı onur listesinde bulunuyor. Açıklanan “Master Program”a göre, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” isimli filmi, festivalin Kuzey Amerika Prömiyeri’nde sanatseverlerle buluşacak. Festival, 6 Eylül’de başlayacak ve 16 Eylül’e kadar devam edecek TIFF’ta 300’ün üzerinde gösterim gerçekleştirilecek.