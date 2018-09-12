Dünyanın dört bir yanından mühim galerileri, sanatçıları ve koleksiyonerleri bir araya getirecek fuarın, Plugin kısmında ise yeni medya sanatının çarpıcı işleri Ceren-Irmak Arkman’ın küratörlüğünde “Extra/Ordinary-Olağan/Dışı” teması altında sergilenecek. Teknolojiyle sanatın buluşacağı programda sanat yönetmeni Daniel Iregui'nin de eseri yer alacak. Iregui’ye ait “Control, No Control” eseri, aynı hayat gibi sayısız etkileşim neticesinde şekillenen değişim ve dönüşümü mevzu ediniyor. Iregui’nin interaktif eserleri, rastgele kombinasyonların oluşturduğu bir estetik sunuyor.
Teknolojiyle sanat bir arada
12.09.2018 - 06:40 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 06:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’u ve Türk sanatını dünya piyasasıyla buluşturan çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, 20- 23 Eylül tarihlerinde 13’üncü defa kapılarını açıyor.
Etiketler : Contemporary Istanbul,
580030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/580030.aspx
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