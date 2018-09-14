Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival, 13-19 Ekim’de gerçekleştirilecek. Ezel Akay’ın başkanlığındaki Türkiye Jürisi tarafından seçilen filmler, festivalin “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak. Türk sinemasının aktüel misallerini sunacak 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin yarışma bölümü için, Türkiye’deki jüri tarafından “Borç”, “İşe Yarar Bir şey”, “Kar”, “Kaygı”, “Kelebekler”, “Körfez”, “Martı”, “Ölümlü Dünya”, “Sarı Sıcak” ve “Taksim Hold’em” filmleri seçildi. Son değerlendirmeyi Alman sinemacılardan oluşan jürinin yapacağı yarışmada, en iyi film, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, oyuncu ve müzikler için festivalin kapanış töreninde Altın Elma Ödülleri takdim edilecek.