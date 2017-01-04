Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit TANRISEVEN

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Ay Yapım imzalı, başrollerini Kerem Bürsin, Leylâ Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun’un paylaştığı “Bu Şehir Arkandan Gelecek”, bu gece atv ekranlarında yayınlanacak. Senaryosunu Ece Yörenç’in yazdığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği dizide Ali Smith’in hayat hikâyesi ekran başındaki izleyenleri derinden etkileyecek. Beş dil bilen ve boksa meraklı bir karakter olan Ali Smith’e hayat veren Kerem Bürsin, son bir yıldır canlandıracağı karakter için oldukça yoğun bir tempoda çalışmış. Tuğutlu ise dans tutkusunun peşini bırakmayan Derin karakteriyle izleyiciyle buluşacak.

Ölene Kadar

Tims Productions imzalı, başrollerinde Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Sarp Levendoğlu, Gülcan Arslan ve Tansu Biçer’in yer aldığı “Ölene Kadar” 12 Ocak Perşembe saat 20.00’de yayınlanacak. Yönetmenliğini Umur Turagay’ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman’ın yazdığı dizide Engin Akyürek; işlemediği bir suç yüzünden müebbet cezaya mahkûm olan ‘Dağhan’ karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Fahriye Evcen ise yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan’ın müebbetine son veren avukat ‘Selvi’ olarak seyirciyle buluşacak.

Adı Efsane

D Yapım imzalı, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Rojda Demirer’in yer aldığı “Adı Efsane” Kanal D’de yayınlanacak. Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın üstlendiği, senaryosunu Tunus Taşçı, Nazlı Sunlu ve Hilâl Yıldız’ın yazdığı dizide; kaza geçirip sakatlanan efsane basketbolcu Tarık Aksoy’un (Erdal Beşikçioğlu) hikâyesi ele alınıyor. Basketbolu bırakmak mecburiyetinde kalan Tarık, en son çocuklarının velayetini de kaybeder. Tam hayata karşı bütün umutlarını kaybetmişken Tarık Aksoy’un karşısına çıkan son şans, belki de kızlarını kazanmanın yolu olacaktır.

Fİ, Çi, Pi

FiPiÇi Doğuş Grubu’nun internet üzerinden yayın yapacak dijital platformu Puhu TV’de yayınlanacak. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmur Günsur ve Ozan Güven oynayacak...

Şampiyon

Star TV’de eylül ayında yeni dizi Şampiyon başlayacak. Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Şampiyon’da Özge Özpirinççi ve Tolgahan Sayışman başrolü paylaşacak.

Dayan Yüreğim

Fox Tv, Dayan Yüreğim’i izleyici ile buluşturacak... Dizinin başrollerinde Cansel Elçin ve Ece Uslu olacak.

Yıldızlar Şahidim

Başrollerini Berk Cankat, Özge Gürel, Mesut Akusta ve Canan Ergüder’in paylaştığı Yıldızlar Şahidim dizisinin, bu ay Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

Masum

İnternet ortamı BluTv’de bu ay yayınlacak olan ‘Masum‘un başrollerinde Halûk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay gibi bir çok önemli isim yer alıyor.

Yârim İstanbul

TRT 1 için çekilen Yârim İstanbul’da, 1930 yıllar ve sonrasının İstanbul’un hikâyesi anlatılacak...

Son destan

TRT 1’in ilginç tarihî dizilerine bir yenisi daha eklendi. 5 bölümlük yeni dizi ‘Son Destan’ dün ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Selçuk Yöntem, Bülent İnal, Sedef Avcı, Fatih Artman, Ecem Çalık ve Ekin Türkmen gibi oyuncu kadrosu bulunan dizide; Yugoslavya’nın dağılması sonrasında ailesini ayakta tutma mücadelesi veren Destan’ın hikâyesi anlatılıyor. Bir göç hikâyesini ve sonrasında hayata tutunma çabalarını konu alan Son Destan dizisinin yapımcılığını BKM ve Tomris Giritlioğlu, yönetmenliğini Şenol Sönmez, senaristliğini Ali Ulvi Hünkar üstlendi. Dizi her salı, izleyicisiyle buluşacak.

İçimdeki fırtına

Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı ‘İçimdeki Fırtına’ Star TV’de izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Merve Boluğur, Gizem Karaca, Yusuf Çim, Burak Yamantürk’ün paylaştığı dizinin konusu şöyle: Bütün çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeş zamanla birbirinin can düşmanı olur. Hikâye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkmasıyla bambaşka bir derinlik kazanır. İki kız kardeş gizli bir savaşa girer.