Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldızların hayatlarını, aşklarını ve yaşadıkları zorluklarını anlatan, farklı bir hikâye ile ekranlara gelecek dizinin senaryosunu Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Yıldız Hülya Bilban oturuyor. Hem genç hem de tecrübeli oyuncuları kadrosunda toplayan Yıldızlar Şahidim, sıradan bir mahalleden yıldızların en tepesine uzanan bir aşk hikâyesini anlatıyor. Aras, (Berk Cankat ) ülkenin sevgisini ve hayranlığını kazanmış bir pop yıldızıdır. Haziran’sa (Özge Gürel) ona umutsuzca âşık, şarkıcı olma hayalleri kuran sıradan bir mahalle kızı. Bir araya gelmeleri sadece hayaldir; aralarında şan, şöhret ve sınıf farkı gibi sayısız engel vardır. Ancak bir konserde, onca insan arasından Aras ve Haziran birbirlerini bulurlar. İşte o zaman anlarlar ki, aralarındaki asıl engel başkadır...