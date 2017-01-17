Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen izdivaç programında geçtiğimiz hafta cuma günü canlı yayından sonra tekme tokat kavga çıktı. İddiaya göre, kavgaya stüdyodaki güvenlikçiler, sesçiler, teknik ekip, program çalışanları bile karıştı.

BAHA, NAZ'A SALDIRIP DÖVMEYE BAŞLADI

Cuma günkü programda, Baha gelin adayı Naz'ın yeni talibi Ali ile dans etmesini kıskanıp stüdyoyu terk etmişti. Ne olduysa bundan sonra oldu. İddiaya göre, Baha yayından sonra arabaya binen eski sevgilisi Naz'a saldırdı, dövmeye başladı.

DİĞER DAMAT ADAYLARI DA KARIŞTI

Bunu gören bir kaç güvenlikçi Baha'ya müdahale etti, kavga çıktı. Ardından stüdyodan çıkmakta olan Baha'nın programa katılan diğer damat adayı arkadaşları geldi, onlar da güvenlikçilere saldırdı. Olayın son perdesinde programın teknik ekibi de kavgaya karıştı.

ZUHAL TOPAL İZLEMEKLE YETİNDİ

Bir anda ortaya tekme tokat kavga eden 30-40 kişilik bir kalabalık görüntüsü çıktı. Zuhal Topal üst kattan başını ellerinin arasına alıp korku dolu gözlerle olan biteni izlemekle yetindi.

Olay sırasında Baha'nın feci şekilde dövüldüğü iddia edildi. Kavga eden kalabalık birbirinden şikayetçi oldu ve olay karakola taşındı.