Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası Maximum Kart’ın ana ortaklığında yapılacak festival, “İyileştiren Şeyler” temasıyla yola çıkıyor. 16-26 Şubat’ta İstanbul’da, 2-5 Mart’ta ise Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek festivalde, 34 ülkeden 146 yönetmenin toplam 126 filmi yer alacak. Festivalin kapanışında ise 90’ların kült filmi “Trainspotting”in devamı olan “T2 Trainspotting” gösterilecek. Danny Boyle’un ilk filmdeki ekibi yeniden bir araya getirdiği yapım, Türkiye’de ilk defa gösterilecek. “T2 Trainspotting”, seyirciyi kahramanların 20 yıl sonraki hayatlarına götürüyor. Filmde Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller ve tabii ki Robert Carlyle başrolde yer alıyor. Sinemaseverler ayrıca ‘!f kült’ bölümünde serinin ilk filmini de seyredebilecekler. Festivalin basın toplantısında konuşan direktör Serra Ciliv “Bu yılki festivali hazırlarken ülkemizdeki herkes gibi bizim de aklımızda ‘Bizlere ne güç verir’ sorusu vardı. Bü yüzden ‘İyileştiren Şeyler’i konuşmaya başladık” dedi. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ