Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eşi Demet Şener Kutluay'la girdiği boşanma süreciyle birlikte magazin gündeminde inmeyen İbrahim Kutluay hakkında, Tuba Büyüküstün ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

TUBA YALANLAMIŞTI

Taraflardan Tuba Büyüküstün konuyla ilgili yalanlamayı kısa süre sonra yaparken, İbrahim Kutluay bir yorumda bulunmamıştı.

İBRAHİM DE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konunun kolay kolay kapanmayacağını gören İbrahim Kutluay sonunda bir açıklama yapma gereği duydu. Geçtiği bir basın açıklamasıyla konuyu yalanlayan Kutluay, ilerleyen dönemler için de sessizliğini koruyacağını söyledi.

İşte İbrahim Kutluay tarafından yapılan o açıklama;