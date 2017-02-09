Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.
DÜN MESAJ PAYLAŞMIŞTI
Emrah dün paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.
BUGÜN DE İSMİNİ AÇIKLADI
Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine Eleysa adını verdi. Eleysa ismi tertemiz, temiz, paklık, parlak anlamına gelmektedir.
Emrah ve eşi Sibel Erdoğan çiftinin Elyasa adında bir erkek çocukları var.