Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.

DÜN MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Emrah dün paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.


BUGÜN DE İSMİNİ AÇIKLADI

Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine Eleysa adını verdi. Eleysa ismi tertemiz, temiz, paklık, parlak anlamına gelmektedir.

Emrah ve eşi Sibel Erdoğan çiftinin Elyasa adında bir erkek çocukları var.