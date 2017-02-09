Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emrah ve eşi Sibel Erdoğan kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafla dile getirdi.

DÜN MESAJ PAYLAŞMIŞTI

Emrah dün paylaşımında "Dünya güzeli kızım, melek yüzlüm hoş geldin; neşe ve mutluluk getirdin dünyamıza... Rabbim sana sağlıklı güzel günler nasip etsin inşallah." temennisinde bulundu.





BUGÜN DE İSMİNİ AÇIKLADI

Emrah bugün de kızının adını Instagram hesabından açıkladı. Emrah-Sibel Erdoğan çifti bebeklerine Eleysa adını verdi. Eleysa ismi tertemiz, temiz, paklık, parlak anlamına gelmektedir.

Emrah ve eşi Sibel Erdoğan çiftinin Elyasa adında bir erkek çocukları var.