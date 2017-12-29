Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi "Diriliş Ertuğrul" tüm dünyada özellikle Orta Doğu ülkelerinde yoğun ilgi görüyor.

TARİH DİZİLERİNDE BÜYÜK İVME YAKALADI

Driliş'le birlikte tarih dizilerinde önemli bir ivme yakalayan TRT, kazandığı ivmeyi Payitaht Abdülhamid'le devam ettirdi. Tarih dizilerine izleyiciden tam not alan TRT, efsane olacak yeni bir yapımla daha izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ERDOĞAN "KUT'ÜL AMARE" MÜJDESİNİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde "Diriliş Ertuğrul" setini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Driliş'in büyük ilgi gördüğünü ve bu ilgiye yakışır yeni bir yapımın daha yolda olduğu müjdesini vermişti. Erdoğan, bugün gazetecilerle yaptığı söyleşide Diriliş'i "Kut'ül Amare" zaferini anlatan bir yapımın takip edeceği müjdesini verdi.

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ NEDİR?

Kût'ül-Amâre Zaferi veya Birinci Kût'ül-Amâre Muharebesi, I. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. 8.000 askerden oluşan İngiliz-Hint garnizonu Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde Kut kasabasında Osmanlı ordusu tarafından kuşatılır. 1915 yılında bu kasabanın nüfusu 6.500 civarıdır. 29 Nisan 1916'da garnizonun teslim olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir olarak Halep'e götürülür.