Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Bebek'teydi. Çift mekana sessiz sedasız geldi ama çıkışlarında izdiham yaşandı. Ünlü oyuncunun bulunduğu mekana Arap hayranları geldi ve mekanı kuşattı.

Çift, çıkışta bu yoğun ilgiden dolayı yürümekte zorluk çekti. Tatlıtuğ ve Dizer, fotoğraf çekmek için otomobilin çevresini saranlar nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bu arada Başak Dizer'in yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

Ünlü stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, haberlere sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"Hakkımda yapılan 'Doğum gününden önceki hafta estetik operasyon geçirdi, botox ve dolgu yaptırdı' haberi kesinlikle doğru değildir. Ne geçen hafta ne de önceki aylarda böyle bir operasyon veya müdahale geçirmedim."