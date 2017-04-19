Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzisyenler Fettah Can ve Cansu Kurtçu, ikiz bebek sevinci yaşıyor. 2,5 yıl önce dünyaevine giren çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin haberini alınca sevince boğuldu. Doğuma hazırlanırken bir yandan da stüdyoda albüm hazırlıklarında olan 33 yaşındaki Kurtçu’ya en büyük desteği eşi Fettah Can veriyor. Tüp bebek tedavisi uygulanan Kurtçu, müjdeli haberi çevresine verdi. Müzisyenler, çocuklarının cinsiyetlerini yakında öğrenecek.