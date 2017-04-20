Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta başından beri kezzaplı saldırıya uğrayan Sibel Burgu konusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Konukları sebebiyle oldukça zor yayın yapan Müge Anlı'nın programında gerilimli anlar bugünkü yayında da devam etti.

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