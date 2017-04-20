Hafta başından beri kezzaplı saldırıya uğrayan Sibel Burgu konusu üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Konukları sebebiyle oldukça zor yayın yapan Müge Anlı'nın programında gerilimli anlar bugünkü yayında da devam etti.
Müge Anlı'da polis stüdyoyu bastı
20.04.2017 - 13:04 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da polisler stüdyoyu bastı. Programa katılan şahıs gözaltına alındı.
Etiketler : müge anlı,atv,polis,
466392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/466392.aspx
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