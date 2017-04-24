Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yıldır aralıksız sürdürülen Turkcell fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışması ödülleri, Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Açılışı usta oyuncu Türkân Şoray’ın yaptığı ödül töreninde liseli genç müzisyenler, hayranı oldukları ünlülerle aynı sahneyi paylaşma imkânı elde etti. Şoray “Hayallerinizi gerçekleştirin, peşine düşün, asla vazgeçmeyin demek için buradayım. Ben 50 yıl sonra hayalimi gerçekleştirdim, bir albüm yaptım. Siz benim kadar beklemeyin” dedi. Seyyal Taner, Fuat Güner, Şebnem Ferah, Ogün Sanlısoy, Harun Tekin gibi duayen sanatçıların ödül verdiği gecede Amerika’nın pop efsanesi Martha Wash sahne aldı. Ödül töreninin ardından konser veren Hande Yener, izleyenleri coşturdu. Ünlüler geçidine dönüşen törende büyük ödülü kazanan grubu, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile yarışmanın kurucusu Serhat Hacıpaşalıoğlu birlikte anons etti. 34 okulun mücadele ettiği finalde 10 bin TL’lik büyük ödül, İstanbul Galatasaray Lisesinin oldu. Altı kategoride dağıtılan ödüller arasında 3 ayrı okula müzik stüdyosu, toplam 100 bin TL’lik para ödülü ve Okan Üniversitesi eğitim bursu yer aldı.