Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'in heyecanlı yarışması Survivor'da dünkü dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler Sema'yı da eleme adayı olarak gösterdi. Yeni bölüm tanıtımında ise gerginlik zirveye ulaştı. Kendilerine 'Fanstastik Dörtlü' diyen Furkan, Sema, Serhat ve İlhan'ın arası açıldı.



FURKAN: ARTIK TEK TABANCAYIM

Ünlüler takımında aralarından su sızmayan Serhat, İlhan, Sema ve Furkan'ın arası bozuluyor. Furkan, "Artık tek tabancayım" diyerek resti çekiyor.

SURVİVOR BU AKŞAM

Survivor'ın yeni bölümü bu akşam TV8'de izleyici ile buluşacak.