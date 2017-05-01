Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir yıl önce çıkardığı "Alışamıyorum" adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan Cem Belevi, önceki akşam Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi. Belevi, Ozan Çolakoğlu imzalı "Aç Kollarını" adlı yeni single çalışmasını 4 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacağını açıklarken, "Single için hazırlık sürecim doğum sancısı gibiydi. Büyük sıkıntılar çektim" dedi.

Bu arada hayranları "Aç Kollarını" yazılı tişört giyerek şarkıcıya sürpriz yaparken, Cem Belevi de yeni single'ının nakaratını ilk kez sahnede seslendirdi.