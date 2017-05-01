Bir yıl önce çıkardığı "Alışamıyorum" adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan Cem Belevi, önceki akşam Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi. Belevi, Ozan Çolakoğlu imzalı "Aç Kollarını" adlı yeni single çalışmasını 4 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacağını açıklarken, "Single için hazırlık sürecim doğum sancısı gibiydi. Büyük sıkıntılar çektim" dedi.
Bu arada hayranları "Aç Kollarını" yazılı tişört giyerek şarkıcıya sürpriz yaparken, Cem Belevi de yeni single'ının nakaratını ilk kez sahnede seslendirdi.
Cem Belevi'den yeni single müjdesi
01.05.2017 - 10:44 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
POP müzik şarkıcısı Cem Belevi, "Aç Kollarını" adlı yeni single çalışmasını 4 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacağını açıkladı.
Bir yıl önce çıkardığı "Alışamıyorum" adlı şarkısıyla büyük beğeni toplayan Cem Belevi, önceki akşam Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi. Belevi, Ozan Çolakoğlu imzalı "Aç Kollarını" adlı yeni single çalışmasını 4 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşturacağını açıklarken, "Single için hazırlık sürecim doğum sancısı gibiydi. Büyük sıkıntılar çektim" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cem Belevi,
469339 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/469339.aspx
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