Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla önceki gün sabah saatlerinde bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

NAKİL SONRASI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Erkal'ın, nakil sonrasında yapılan ilk değerlendirmesinde bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğu tespit edildi. Erkal'ın durumunda geçen 2 gün içinde değişme olmadı.

Sanatçının sağlık durumu sonucu medikal tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve İbrahim Erkal'ın yakınlarının da konuya ilişkin bilgilendirildiği öğrenildi.



