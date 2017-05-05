Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1’de yayınlanan Seksenler dizisinde Bekçi Bekir rolüyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Hacı Ali Konuk’un gerçek mesleği aslında diş doktoru. 1969 Erzurum doğumlu olan Konuk, kendi mesleğinin yanında çok sayıda dizide rol almış bir isim. Bekçi Bekir’in dişçi koltuğuna oturan isimlerden biri de aynı dizide rol alan Şoray Uzun oldu. Uzun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dizimizde Bekçi Bekir’i oynayan Hacı Ali Konuk’un esasında çok iyi bir ‘Diş estetisyeni’ olduğunu biliyor muydunuz” dedi.