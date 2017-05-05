Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8’in ve ekranların en başarılı yarışma programlardan biri olan Survivor’ın 81. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler bu sefer yemek ödülü için kıyasıya rekabete girecekler. Öte yandan bu bölümde yarışmaya Nusret konuk oluyor. Yarışmacıları “saltbae” hareketi ile selamlayan Nusret’in oyunu kazanan takıma et ziyafeti vermesi bekleniyor.

“BENİMLE DOĞRU KONUŞ!”

Bir süredir araları kötü olan Ogeday ve Anıl, ödül oyunu esnasında geriliyorlar. Anıl’ın “Artistlik yapıyorsun.” sözlerine iyice gerilen Ogeday, “Bak benimle lütfen doğru konuş!” diyerek karşılık veriyor. Öte yandan oyun esnasında Elif, talihsiz bir kaza geçiriyor.