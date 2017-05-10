Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'la çıktığı evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. Annesi Suzan Tektaş ve kardeşi Selçuk Tektaş'ı yanına alan Alişan, Eda'nın evine ziyarete gitti.



"GİDEREK BÜYÜYORUZ"

İki ailenin tanıştığı ziyarette kız tarafından Eda'nın ablası Esra Erol ve Bihter Erol'un yanısıra Esra Erol'un eşi, görümcesi ve görümcesinin kocası ünlü oyuncu Mesut Akusta da yer aldı.

Esra Erol, tanışma ziyareti sonrası iki ailenin birlikte verdiği fotoğrafı Instagram hesabından "Giderek büyüyoruz❤️Alişan❤️Eda" notuyla paylaştı.