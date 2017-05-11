Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'in eski televizyonlarından Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenen spiker Geula Even, gelen son dakika haberini nasıl sunacağını şaşırdı.

YUTKUNARAK İZLEYİCİLERE VEDA ETMEYE ÇALIŞTI

Even, önce İsrail Meclisi'nin kararını okudu ardından da yutkunarak izleyicilere veda etmeye çalıştı. Kanal 1'in de bağlı olduğu İsrail Yayıncılık Kurumu'nun kapatılma kararının bir süredir konuşulduğu ancak televizyon çalışanlarının bu denli hızlı bir adım beklemediği belirtiliyor.

UYGUN BİR VEDAYA FIRSAT TANINMADI

Aynı kanalda ekran önünde ve gerisinde çalışanlar, uygun bir veda yapmalarına fırsat tanınmamasını da eleştirdi. İsrail Yayıncılık Kurumu'nun farklı bir isimle ve daha küçük ölçekli bir yapıyla devam edeceği ifade ediliyor.