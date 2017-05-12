Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ryan Reynolds’ın canlandırdığı Deadpool karakteri, sinemadan sonra televizyon kahramanı oluyor.

Donald Glover ve kardeşi Stephen Glover’ın yapımcısı ve senaristi olacağı animasyon Deadpool serisi, 2018’de FX’te yayınlanacak.

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan dizinin yapımcılığını Marvel’dan Jeph Loeb ve Jim Chory üstlenecek.

Donald Glover’ın yeni animasyon dizide ana karakterlerden birini seslendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Deadpool serisinin devam filmi olan ‘Deadpool 2’nin 1 Haziran 2018’de sinemalarda olacağı açıklandı.

İlk filmi büyük beğeni toplayan, Marvel çizgi romanından 20th Century Fox aracılığıyla beyazperdeye uyarlanan Deadpool’un ikinci filminin de yönetmen koltuğunda Tim Miller oturdu. İkinci filmin senaryosunu da yine Paul Wernick ve Rhett Reese ikilisi kaleme aldı.