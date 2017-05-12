Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Atatürk Havalimanından TK 2684 sefer sayılı Türk Hava Yollarının Batman seferini gerçekleştiren uçağında bulunan ünlü sanatçı Kıraç, kucağına aldığı bebekleri gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ögetürk çifti İstanbul’dan Batman’a ikiz çocukları ile birlikte uçakla giderken ünlü sanatçı Kıraç’ı gördüler ve fotoğraf çektirmek istediler. Ailenin bu isteğini kırmayan Kıraç, sevimli bebeklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bebekleri çok seven Kıraç bir süre uçağın içinde bebeği gezdirmesi renkli görüntüler oluşturdu. Ünlü sanatçıyı fark eden vatandaşlar ise bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldı. Bebekleri babalarına teslim ettiği sırada bir vatandaşın “Darısı başınıza” demesi üzerine Kıraç, “ Ben de zaten iki tane çocuk var” cevabını verdi.

“Sağ olsun bizimle ilgilendi, çok sıcak kanlı bir insan”

Kıraç’tan çocukları ile fotoğrafını çekmek istediğini ve onun bebekleri gezdirmesini beklemediğini belirten Özgür Ögetürk, “Sağ olsun bizimle ilgilendi. İkiz çocuklarımız var. Çok sıcak kanlı bir insan. Çocuğumu alıp uçakta dolaştırmaya başladı, ben böyle bir olay beklemiyordum. Bizim için de güzel bir hatıra oldu, fotoğraf çektirdik. Kendisini ve şarkılarını çok beğeniyorum” şeklinde konuştu.