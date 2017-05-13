Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Selvi Boylu Al Yazmalım” filminin görüntüleri eşliğinde, Cahit Berkay’ın unutulmaz bestesi ve ardından “Sevemedim Kara Gözlüm”ün çalmasıyla sahneye Türkan Şoray çıktı. Işıkların açılmasıyla birlikte karşılarında Şoray’ı gören seyirciler, büyük bir sevinç yaşadı. Şoray, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında “Şu an hayatımın en güzel günlerinden birini yaşıyorum” dedi. Konuşmasına yaklaşan Anneler Günü’nü kutlayarak devam eden Şoray “Bütün annelerin yanaklarından öperim. Allah bize iyiki anneliği bağışladı. Yıllarca hep sinema, yani mesleğim beni hayata bağlamış ve aşkım olmuştu. Fakat sonra ona bir rakip geldi: Annelik. Kızım Yağmur’u ilk defa kucağıma aldığımda, sanki ben doğum yapmamışım gibi, bir filmde oynuyorum sandım. Sonra o bebeğinizin ılık teni size temas ettiğinde anne olduğunuzu anlıyorsunuz” dedi.