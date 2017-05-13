Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Maltepe’deki evinin otoparkında 12 Nisan’da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal’ın cenazesi bugün toprağa veriliyor. Ünlü türkücü, öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde yapılacak törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler ise Maltepe Stadı’nın yanında bulunan Erzurumlular Vakfında kabul edilecek. Bu arada İbrahim Erkal’ın vefatı sanat dünyasını hüzne boğdu. Dostları dün sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses “Üzüntüden kahroldum...”; İzzet Yıldızhan “Keşke o umut dediğimiz şey gerçekleşseydi. Vefatıyla ailesini, sevenlerini üzdü”; Cengiz Kurtoğlu “Canım kardeşim nurlar içinde uyu” dedi.