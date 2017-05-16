Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta sanatçı Nevra Serezli ve oğlu Murat Serezli Anneler Günü’nü Maltepe Park Alışveriş Merkezinde kutladı. Düzenlenen söyleşide usta sanatçılar sevenlerinin sorularını cevapladı. Son dönemde sürekli tartışılan evlilik programlarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Nevra Serezli “Bu tür programları çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekçiliğine inanmıyorum. Öyle bir ortamda evlenip beraber hayat kurmaya hiç inanmıyorum. Kötü kurgulanmış sit-com’lar diye düşünüyorum. Topluma çok faydası olduğuna da inanmıyorum” dedi. Usta sanatçı merhum eşi Metin Serezli’nin evlilik programlarını izlediğini itiraf etti. Serezli “Metin çok seyrederdi bu programları ilk başlarda. Ben de kızardım ona. Bana derdi ki, ‘Farkında değilsin Türkiye’nin panoraması bu. Onun için seyrediyorum ve insan tiplemelerini hayalime atıyorum. Ben onları tiyatral figür olarak görüp beynime kazıyorum. Türkiye’yi anlatıyorlar bana’ derdi. Gerçekten öyle” diye konuştu.