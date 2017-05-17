Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta halk sanatçısı Arif Sağ'ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konser vermesi beklenen Sağ, doktorunun uyarısıyla konsere çıkmadı ve tedavi altına alındı. Arif Sağ'ın konsere ise oğlu Tolga Sağ'ı gönderdiği aktarıldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de Arif Sağ'ı hastanede ziyaret etti.Fazla kilolarıyla dikkat çeken Arif Sağ'ın neden hastaneye yattığı açıklanmazken, usta sanatçı 2012 yılında bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

(OdaTV)