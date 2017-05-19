Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El kızı alan oyuncular Tolgahan Sayışman ve Murat Yıldırım, birçok etkinliğe eşleriyle beraber gidiyor, her işte birbirlerine destek oluyor. Geçen hafta düzenlenen 6. Malatya Kitap Fuarı’na birlikte giden ünlü oyuncular, önceki gün de 9. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yine birlikte boy gösterdi. Murat Yıldırım eşi İmane Elbani ile, Tolgahan Sayışman da eşi Almeda Abazi ile fuara katıldı ve bir dostlarına ait kitabı imzaladı. Sayışman, önceki gün de en yakın arkadaşı Yıldırım’a ait bir güzellik kreminin lansmanına katılmıştı.