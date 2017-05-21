Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Survivor 2017' için İstanbul-Dominik arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı, yarışmanın çekimleri sırasında bir anda çığlık atarken, yaşadığı acı yüzüne yansıdı.Parkuru tanıtırken parmağını arı sokan bir anda çığlık atan ünlü televizyoncunun yardımına, Survivor adasında bulunan doktor Metin Kuş koştu.Acun Ilıcalı, bu anları instagram hesabından 'iş kazası' notuyla paylaştı.