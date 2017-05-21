'Survivor 2017' için İstanbul-Dominik arası mekik dokuyan Acun Ilıcalı, yarışmanın çekimleri sırasında bir anda çığlık atarken, yaşadığı acı yüzüne yansıdı.Parkuru tanıtırken parmağını arı sokan bir anda çığlık atan ünlü televizyoncunun yardımına, Survivor adasında bulunan doktor Metin Kuş koştu.Acun Ilıcalı, bu anları instagram hesabından 'iş kazası' notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı'yı arı soktu
21.05.2017 - 19:14 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenomen yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, instagram'da paylaştığı video ile takipçilerini korkuttu.
Etiketler : acun ılıcalı,survivor,
475520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/475520.aspx
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