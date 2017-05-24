Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal ortamda kendini gösteren ve ardından ünlenen isimlere bir yenisi daha eklendi. Youtuber Ece Mumay, 4 yıl önce açtığı kanalında birbirinden değerli sanatçıların bestelerini yorumlayıp kısa sürede milyonların beğenisini kazandı. Bu başarısını sadece Youtube’da bırakmayan genç müzisyenin söz ve müziği kendisine ait single’ı “Belki Bir Gün”, Pasaj Müzik etiketiyle dijital müzik platformlarında yayınlanmaya başladı. Şimdi 18 yaşını dolduran Ece Mumay, ilk albümünün hazırlıklarını tamamladı. Sonbaharda yayımlanacak ilk albümdeki 10 parçanın 8’ine söz ve müziğiyle imza atan Mumay, ilk single’ına klip de çekti. Profesyonel müzik hayatına atılmakla birlikte eğitiminin aksamayacağını dile getiren genç yetenek, bu yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü imtihanlarını kazanarak üniversiteye başladı. Ece Mumay’ın Youtube’da elde ettiği başarı televizyon ve müzik piyasasının da ilgisini çekti. Kısa sürede kanalı 30 milyona yakın görüntülemeye ve 160 bin aboneye ulaştı. Geçen yıl müzik alanında Youtube’un Türkiye’de en çok tıklanan üç isminden biri oldu.