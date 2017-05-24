Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’un Suudi Arabistan gezisinde ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan’da bulunan Hintli TATA Motor şirketi, kendilerini ziyaret eden Melania Trump’a Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Sultan’ın portresini hediye etti. Ancak

portrede Diriliş Ertuğrul’da rol alan ve Ertuğrul Gazi’nin eşini canlandıran Esra Bilgiç’in fotoğrafı vardı. Bu durumu Instagram’dan duyuran oyuncu Esra Bilgiç “Halime Sultan Portresi TATA tarafından Melania Trump’a hediye edilirken... Teşekkürler...” diye not düştü.