ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’un Suudi Arabistan gezisinde ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan’da bulunan Hintli TATA Motor şirketi, kendilerini ziyaret eden Melania Trump’a Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Sultan’ın portresini hediye etti. Ancak
portrede Diriliş Ertuğrul’da rol alan ve Ertuğrul Gazi’nin eşini canlandıran Esra Bilgiç’in fotoğrafı vardı. Bu durumu Instagram’dan duyuran oyuncu Esra Bilgiç “Halime Sultan Portresi TATA tarafından Melania Trump’a hediye edilirken... Teşekkürler...” diye not düştü.
Melania Trump’a Esra Bilgiç portresi
24.05.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 06:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’un Suudi Arabistan gezisinde ilginç bir olay yaşandı.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’un Suudi Arabistan gezisinde ilginç bir olay yaşandı. Suudi Arabistan’da bulunan Hintli TATA Motor şirketi, kendilerini ziyaret eden Melania Trump’a Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Sultan’ın portresini hediye etti. Ancak
Etiketler : Esra Bilgiç,
476196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476196.aspx
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