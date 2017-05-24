69 yaşındaki Koçyiğit şu sözlerle duygularını ifade etti: Herkese merhaba, içten dilekleriniz ve esirgemediğiniz dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevginin gücüne her zaman inandım. İyi ki varsınız. Doktorum ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan, normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım. Yorumlarınızı tek tek okuyamasam da şu anda, iyi dileklerinizden haberdarım ve hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz bana yüksek moral, inanın. Arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese müteşekkirim. Var olun. Sevgi ve saygılarımla."
Hülya Koçyiğit açıklama yaptı
24.05.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanser teşhisi konulan Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, dün ABD'de ameliyat olmuştu. Operasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Koçyiğit, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Etiketler : Hülya Koçyiğit,
476303 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/476303.aspx
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