Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayında bazı diziler ‘final’, bazıları ise ‘sezon finali’ yapacak. Ancak kanallar, bunun tedbirini çok önceden aldı. Sıcak havalarda yayınlanacak olan diziler için hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamladı. Yazın gülmeye doyacağız ancak dram ağırlıklı yapımlar da dizisever seyircileri bekliyor. Yaz sezonu Şevkat Yerimdar dizisiyle bugün açılıyor. Pazar günü ise 2010 yılının fenomen dizisi Türk Malı ile devam ediyor. İşte, yaza damga vurması beklenen diziler...

Kanatsız Kuşlar

Atv’de ekrana gelecek olan Kanatsız Kuşlar’ın kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen yer alıyor. Dizide, hayata tutunmaya çalışan dört kardeş ile bir annenin iç içe geçen hikâyesi anlatılıyor.

Kardeşim İçin

Atv’de yaz sezonu için düşünülen ‘Kardeşim İçin’ dizisi Filmevi yapımcılığında çekiliyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, Timur Acar ve Gonca Sarıyıldız başrol oynayacak.

Eğleneceksen Gel

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Eğleneceksen Gel, yıllar önce yayınlanan ‘Cennet Mahallesi’nin niteliğinde... Romanların hayatlarını işleyen dizide Evleneceksen Gel adlı programda tanınan Solmaz Çiros, Kaan Güvenilir gibi isimler yer alacak.

Deli Gönül

Fox TV’de yakında ekrana gelecek olan Deli Gönül dizisinde her şeyini kaybetmiş ancak eğitim aşkını kaybetmemiş bir öğretmenin hayat hikâyesi anlatılacak. Dizinin başrol oyuncuları Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Tuvana Türkay olacak. 25 Film’in yapımcılığını; Selim Demirdelen’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan kaleme alıyor.

Türk Malı

Türk Malı dizisi, izleyicilerle 28 Mayıs Pazar günü Star TV ekranlarında buluşuyor. Aile komedi dizisi, eski kadrosunu yenileyerek tekrar karşımıza çıkıyor. Erman Kuzu’nun başına gelen olayları komik bir şekilde ele alan Süreç Film imzalı dizinin senaristliğini Tayfun Güneyer üstleniyor. Dizide Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar başrolde...

Şevkat Yerimdar

Daha önce sinema filmi çekilen Şevkat Yerimdar bugün ilk bölümüyle Fox TV’de ekrana gelecek. Komedi ağırlıklı dizide Özgürcan Çevik, Başak Parlak, Salih Kalyon, Murat Akkoyunlu, Suzan Aksoy ve eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma’yı başrolde izleyeceğiz. Dizinin yapımcılığını Limon Film, senaryosunu Erol Hizarcı ve dizinin yönetmenliğini Bülent İşbilen üstleniyor.

Kalp Atışı

Kalp Atışı dizisi, Show TV’de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Öykü Karayel ve Gökhan Alkan başrollerde. Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği ve Kore dizisi “Doctors”dan uyarlanan Kalp Atışı dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoyu 5 kişilik bir ekip hazırlıyor.

Ateş Böceği

Mia Yapım imzalı Ateş Böceği isimli dizide başrol oyuncuları Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz’in yanı sıra Seda Güven de yer alıyor. Geçen hafta çekimleri eğlenceli şekilde başlayan dizi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Ebru Hacıoğlu’nun kaleme aldığı dizi filmin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor.

9 dizi final için gün sayıyor

¥ İçerde

¥ Adı Efsane

¥ Bu Şehir Arkandan Gelecek

¥ Bodrum Masalı

¥ Hayat Şarkısı

¥ Seksenler

¥ Kara Sevda

¥ Çoban Yıldızı

¥ Bir Deli Sevda