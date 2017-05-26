Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2000'li yılların başında şöhrette zirve yapıp sonra geçirdiği şizofreni rahatsızlığı nedeniyle oyunculuktan uzak kalan Arda Kural, saç ektirip ekranlara geri döndü. Başrol oynacağı filmin yemeğine katılan Kural "Setleri özlemişim" dedi.

"İLAÇ TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Yemekte psikolojik sorunlarını atlattığını söyleyen Kural, "Kötü günler geride kaldı. O dönemleri atlattık. Muhteşem bir şekilde setlere döndüm. Şuan ilaç tedavim devam ediyor. 1-2 yıl sonra her şey daha güzel olur. Setleri özlemişim" dedi.

BAŞROL OYNAYACAK

2 Haziran'da vizyona girecek olan 'Nefrin' filminin başrol oyuncusu Arda Kural, filmde kardeşine büyü yaptıran 'Enes' karakterini canlandırıyor.