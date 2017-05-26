Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hande Yener, önceki gün nişanlısı Ümit Cem Şenol ve annesi Selma Şenol ile Nişantaşı'ndaydı. Müstakbel kayınvalidesi bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Müstakbel kaynanası ile görüntülenen Yener, nişanlısının annesi ile yaşıt gibi duruyordu.

MUHABİRLE "ANNEMİZLE BİRLİKTE ÇEKİN" DEDİ

Muhabirlerle karşılaşan ünlü şarkıcı, "Annemiz, lütfen birlikte çekin" dedi. İkili daha sonra Şenol'un yemek için onları beklediği restorana geçti. Hande Yener, Selma Şenol'la çıktığı alışverişte 9 çanta, 3 çift de ayakkabı aldı.