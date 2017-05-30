Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de yayınlanan 'İçerde'nin 36'ıncı bölümüne, 'Kebapçı Celal' ile 'Kudret'in hesaplaşması damgasını vurdu. 'Kudret' karakterinin ölmesi sonucu deneyimli oyuncu Uğur Yücel de diziden ayrıldı.Sarp, Kardeşi Umut'a kavuştu'İçerde' dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde;'Sarp Yılmaz', yıllardır aradığı kardeşi 'Umut'u, 'Coşkun' sayesinde buldu. 'Sarp' ile 'Umut'un buluştuğu anlar herkesi duygulandırdı.Mezarlıkta hesaplaştılar'Mert'i kaçıran 'Kudret' ise 'Kebapçı Celal'e artık hesaplaşma vakti olduğunu söyledi. İkili, mezarlıkta bir araya geldi. Burada meydana gelen çatışmada 'Celal Duman' ve adamları, 'Kudret'i vurarak öldürdü.

Uğur Yücel diziye veda etti'Kudret' karakterinin ölümüyle beraber deneyimli oyuncu Uğur Yücel, fenomen yapıma veda etti.