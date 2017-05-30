Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor'da kim elendi, Survivor'da 30 Mayıs'ta kim gitti, Survivor'da adaya kim veda etti. "Survivor kim elendi, survivor eleme, survivor kim veda etti, adadan kim gitti" sorularının cevaplarını aramaya başladı. Bu soruların cevapları bu akşam bulunacak. Haftanın dokunulmazlık oyunun gönüllüler kazandı. Ünlüler takımından Sabriye ve Furkan'ın adı çıktı. Bireysel dokunulmazlığı ise Adem kazandı. Peki Survivor'da bu akşam kim elenecek, eleme adayları kimler?... İşte tüm merak edilenler haberimizde







DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN



Survivor'da pazartesi günü gönüllüler ve ünlüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Oyunu 2-0 gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyunu ise Adem'in oldu.

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Ada konseyinde adı en çok yazılan Sabriye ve bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem'in adını verdiği Furkan eleme adayları oldu.

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Son konseyde ayrıca Acun Ilıcalı, ilerleyen günlerde Türk televizyon tarihinde görülmemiş bir ödül olacağını söyledi.

Survivor'da salı günü oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyi yapılacak ve elenen isim belli olacak.