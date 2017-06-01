Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV’nin 2017 yılında en çok izlenen dizisi olan, Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin başrolde yer aldığı ‘İçerde’nin final tarihi belli oldu. İki kardeşin birbirini bulma hikâyesinin anlatıldığı yapım, 19 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak 39’uncu bölümüyle final yapacak. ‘İçerde’nin resmî Instagram hesabından yapılan paylaşımda “Büyük final 19 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde” notu dikkati çekti. Özel gece için bilet alanlar, hem büyük finali dizinin yıldızlarıyla seyredecek hem de ‘Minik Kalpler İçerde’ projesine bağışta bulunacak. Geceden elde edilecek gelir Tekirdağ’da yapılacak Mika-Der ve İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezine aktarılacak. Biletler, Biletix’ten alınacak.