Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını 5 gün boyunca Egeliler için seslendirecek olan Sibel Can, Ege turnesinde yeni albümünden şarkılarına da yer verecek. Ege turnesi kapsamında sırasıyla Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te sahne alacak olan deneyimli sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarının yanı sıra danslarıyla da unutulmaz anlar yaşatacak.

Konser Programı



8 Ağustos Salı

Sibel Can

Ayvalık Amfi Tiyatro



9 Ağustos Çarşamba

Sibel Can

Altınoluk Amfi Tiyatro



11 Ağustos Cuma

Sibel Can

Çeşme Amfi Tiyatro



12 Ağustos Cumartesi

Sibel Can

Bodrum Antik Tiyatro



13 Ağustos Pazar

Sibel Can

Marmaris Amfi Tiyatro