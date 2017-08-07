Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını 5 gün boyunca Egeliler için seslendirecek olan Sibel Can, Ege turnesinde yeni albümünden şarkılarına da yer verecek. Ege turnesi kapsamında sırasıyla Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te sahne alacak olan deneyimli sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sevilen şarkılarının yanı sıra danslarıyla da unutulmaz anlar yaşatacak.
Konser Programı
8 Ağustos Salı
Sibel Can
Ayvalık Amfi Tiyatro
9 Ağustos Çarşamba
Sibel Can
Altınoluk Amfi Tiyatro
11 Ağustos Cuma
Sibel Can
Çeşme Amfi Tiyatro
12 Ağustos Cumartesi
Sibel Can
Bodrum Antik Tiyatro
13 Ağustos Pazar
Sibel Can
Marmaris Amfi Tiyatro