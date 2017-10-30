Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona ünlüler akın etti.

NECATİ ŞAŞMAZ AKLANIP GELDİ

Katılan isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile şöhreti yakalayan Necati Şaşmaz'dı. Geçtiğimiz yıl düzenlenlenen resepsiyonda yer almayan Şaşmaz, hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasından aklanınca bu yıl ki resepsiyona katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmaya özen gösterdi.



HAKLARINDA FETÖ SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminden önce "Kurtlar Vadisi Darbe" ismi için başvuruda bulunan Pana Film ortakları Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat hakkında FETÖ soruşturması başlatılmış ve mahkeme takipsizlik kararı vermişti.





Kurtlar Vadisi'ndeki "Erdoğan" yazılı mezar taşı büyük tartışma oluşturmuştu

17-25 ARALIK'A BAĞLAMIŞTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Darbe'yi dizi film olarak 100 bölüm halinde çekmeyi planladıklarını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "Senaryonun ön hikayesi incelendiğinde paralel ve antiparalel yapının tek anlaştığı konu Polat'ın ortadan kaldırılması ve yerine kontrol edebilecekleri birinin geçmesidir. Ana fikri 7 Şubat krizi ve 17-25 Aralık'ı da kapsayacak şekilde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmaya çalışılan değişik darbe planlarını işlemekti. Böylelikle yüce Türk milletini aydınlatmak gerçekleri görmesini amaçlamıştık."