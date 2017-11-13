Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pepsi, AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) “İlk İş Babalık” projesine destek olmak maksadıyla futbol takımı kurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, PepsiCo’nun “Baba Kız Takımı” ile AÇEV’in “Kızlar Sahada Takımı” arasında geçtiğimiz gün bir futbol maçı düzenlendi. Oyuncu Emre Kınay’ın hakemlik yaptığı maçta babalar ve kızları eğlenceli vakit geçirdi. Futbol maçının ardından Emre Kınay “Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki çok önemli. Çocukların kapasitelerinin en üst düzeyde açığa çıkabilmesi ve yeni nesillerin geleceğe güvenle bakabilmesi için babalara büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü çocuklar babalarının ilgi ve sevgisiyle gelişiyor ve büyüyor” dedi.