Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk seyircisi sinemada en çok komedi eserlerini tercih ediyor. Ajans Press’in Box Office’ten derlediği bilgilere göre; Türkiye’deki seyirciler, en çok komedi filmlerini izlerken, bu türü aksiyon ve macera yapımları takip etti. Şahan Gökbakar’ın “Recep İvedik 5” filmi 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından seyredilerek bütün zamanların en çok izlenen komedi filmi oldu. Gökbakar’ın diğer filmi “Recep İvedik 4” ise 7 milyon 369 bin 98 seyirci rakamına ulaşarak sinema tarihinin en çok seyredilen ikinci komedi yapımı olmayı başardı. Komedi eserlerinden, 2013 yılında vizyona giren “Düğün Dernek” de aynı listede üçüncü sırada yer aldı. Film, 6 milyon 980 bin 70 kişi tarafından seyredildi. Serisinin ikinci yapımı olan “Düğün Dernek 2: Sünnet”, 6 milyon 73 bin 364 kişi tarafından izlenerek en çok seyredilen dördüncü komedi yapımı oldu. Listenin beşinci sırasında ise 4 milyon 333 bin 144 kişi tarafından seyredilen “Recep İvedik 2” yer aldı.