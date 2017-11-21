Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yüzüklerin Efendisi”nin yapımcılarından Rick Porras, “Batlır” isimli filmin post prodüksiyon çalışmalarına katıldı. Bugüne kadar birçok farklı yapımda görev alan Porras, TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen, yönetmen koltuğuna Stare Yıldırım’ın oturduğu yapıma ilişkin yaptığı açıklamada “Batlır” filminde sorumlu yapımcı olarak görev aldığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Porras, “Batlır”ın çok özel bir film olduğuna değinerek, “Batlır, uzun yıllar önce Robert Zemeckis ile çektiğimiz ‘Forrest Gump’ filmindeki duyguları hissettirdi bana” diye konuştu. Yönetmen ve yazar Stare Yıldırım da sinema sektöründeki ilk tecrübelerini ABD’de kazandığını ve ilk yönetmenliği de orada yaptığını anlattı. “Batlır”ın ilk uzun metraj filmi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Hazırlık aşaması yaklaşık 2,5 sene sürdü” dedi. Yapımını Stare Film’in üstlendiği “Batlır”ın konusu özetle şöyle: “Kafası normalden büyük olduğu için 9 kg olarak doğan Batlır’ın, büyüdükçe bu konuda sosyal fobileri oluşur. Batlır, 20’li yaşlarına geldiğinde kafasını küçültmek ister ve ameliyatı için gereken parayı bulmak adına televizyonda bir bilgi yarışmasına katılmaya karar verir...” Görüntü yönetmenliğini Barry Norwood’un yaptığı filmde, Can Sipahi, Merve Dizdar, Yağızkan Dikmen, Selen Kurtaran, Sinan Çalışkanoğlu, Erkan Taşdöğen, ve Yılmaz Gruda rol alıyor.