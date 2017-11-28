Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Frankfurt Festivali açılış filmi Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Film Frankfurt'ta gösterilmesin" kararı, seyircileri ve festival ekibini şoke etti.

SITKI: BÜYÜK SAYGISIZLIK

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Mustafa Uslu'nun telefonla arayıp, Ayla'nın gösterimine izin vermediğini bildirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı'nın da devreye girmesine rağmen Uslu'nun kararından vazgeçmediğini belirten Sıtkı, "Bu davranış ahlaki değildir. Buradaki emeğe ve sinemaseverlerine büyük saygısızlık. 12'ye 5 kala böyle bir yaptırım kabul edilemez bir durum" dedi.

SEYİRCİLER PROTESTO ETTİ

Ayla gösterilemeyince Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan 'Babamın Kanatları' festivalin açılış filmi oldu. Bu arada bazı seyirciler, Ayla'nın gösterimden çekilmesini protesto ederek sinema salonundan ayrıldı.