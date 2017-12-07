Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Korkut Öztekin, Yeni Zelandalı Brent Williams’ın kendi hayatından uyarladığı depresyon ve anksiyete hikâyesi “Out of the Woods”un çizimini tamamladı. “Yarı insan-yarı robot” RoboCop’un çizgi romanını hazırlayarak dünya çapında tanınan Öztekin’in yeni uluslararası projesi dünya satış listelerine de girdi. Öztekin şöyle konuştu: “Çizimlerini yaptığım bu kitap 27 Eylül’de Yeni Zelanda’da çıkış yaptı. Yavaş yavaş uluslararası platformda satışa başladı. Ana satış platformu Amazon.com oldu ve bir dağıtım şirketi ile anlaşma yapıldı. Avrupa, Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Japonya, Çin, Hong Kong, Kuzey Amerika’da da satışa sunuldu.” Kitabın Amazon.com adresinde en çok satan grafik romanı, en çok satan biyografi ve tarihî çizgi roman ve en çok satan anksiyete ve fobi kitapları kategorilerinde liste başı olduğu bilgisini veren Öztekin, 2018’de Türkçe çevirisiyle satışa sunulacağını belirtti.