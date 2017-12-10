Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir döneme damga vuran 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programla yıldızı parlayan Ersin Korkut kazancını ilginç bir alana yatırdı.

MAHALLE KAHVESİ AÇTI

Korkut; Beşiktaş'ta bir mahalle kahvesi açtı. Oyuncu bir yandan da tiyatro ve sinema çalışmalarını sürdürüyor.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 1977yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan'ın dayısının oğludur.