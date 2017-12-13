Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Halk Ozanı Ali Kızıltuğ hayatını kaybetti. Peki Ali Kızıltuğ kimdir, kaç yaşında nasıl öldü? ile ilgili aradıklarınız bu haberde. "Dam üstüne çul serer" türküsünün de olduğu birçok eserde imzası bulunan Halk Ozanı Ali Kızıltuğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki Ali Kızıltuğ kimdir, kaç yaşında nasıl öldü? 1994 Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde doğan Ali Kızıltuğ, 73 yaşında hayatını kaybetti. Geçen aylarda Onur Akay, Ali Kızıltuğ'un sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Kanser teşisi konan Ali Kızıltuğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan halk ozanlığı geleneğinin çınarlarından Ali Kızıltuğ, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

73 yaşındaki Kızıltuğ'un yarın memleketi Sivas Divriği Mursal Köyü'nde defnedilecek.

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan Ali Kuzultuğ'la ilgili Onur Akay şu paylaşımı yapmıştı: "Büyük halk ozanı Ali Kızltuğ, Ankara'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Değerli sanatçımızın kalçasında görülen kanser tümörünün, akciğere metastaz yaptığını ailesinden öğrendim. Ali Kızıltuğ, şu anda onkoloji servisinde ışın tedavisi görüyor ve kemoterapi tedavisine başlanacak. Nefes almakta güçlük çeken ve yemeden içmeden kesilen büyük sanatçımız için dualarınızı bekliyorum."

Barış Yarkadaş ve Mustafa Sarıgül, Kızıltuğ'un ölümünü böyle duyurdu;

ALİ KIZILTUĞ KİMDİR?

Ali Kızıltuğ, 1944 yılında Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde doğdu. 1958 yılında bağlama çalmaya başladı. Bağlamaya ilişkin temel bilgileri köyünde bulunan Abbas ustadan öğrendi. İlk yıllarda başka aşıkların eserlerini ve yöresel türküleri seslendirdi. 1969 yılında ilk plağı olan "Asrı gurbet harab etmiş köyümü" çıktı.

Bugüne kadar 103 plak ve 87 kaseti yayınlandı. 2160 eseri bulunmakta ve bunların 550 tanesi başka sanatçılar tarafından seslendirildi. 2011 yılında İstanbul da Sivaslı sanatçıları birliği tarafından düzenlenen ''Ustaya Saygı'' adlı programda yılın ozanı seçilerek onur plaketi aldı. 2012 yılında Ankara Halk Ozanları Derneği Başkanı Kenan Sahbudak tarafından ''Ustaya Saygı'' ve ''Yılın Ozanı'' ödülü verildi.