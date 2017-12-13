Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, “YouTube Rewind” başlığı altında, 2017’ye damgasını vuran videoları yayınladı. Bu yılın son trendleri, önemli kararları ve sosyal mesajlarını da içinde barındıran YouTube Rewind 2017’de Türk YouTuber’lar da yer aldı. YouTube’un yıla bakış videosunda Orkun Işıtmak, Merve Özkaynak, Meryem Can, Uras Benlioğlu, Enes Batur ve Kafalar grubu da küçük rollerle göründü.

Videoda geçtiğimiz yıl Twitter’da yapılan paylaşımla trend olarak 2017’ye damga vuran Nusret’in ünlü tuz dökme hareketine de yer verildi.