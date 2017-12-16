Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü müzisyen İskender Küserman'ı oğlu öldürdü. Peki İskender Küserman'ı neden oğlu neden öldürdü? Eşi ile arasında problem yaşayan İskender Küserman oplu tarafından öldürüldü. Sinirlerine hakim olamadığını söyleyen oğul, 'Anneme bağırdı, boğazını kestim' dedi. Peki İskender Küserman kimdir, ne iş yapıyor, nereli? İşte İskender Küserman hakkında merak edilenler

İSKENDER KÜSERMAN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda perküsyon sanatçısı olan İskender Küserman, eşiyle sıkıntı yaşıyordu. Bunun üzerine eşi oğlu Emir'i de alıp Çanakkale'ye gitti. 2 gün önce dönen anne-oğul, Bakırköy'deki evlerinde kalmaya başladı. Dün sabah İskender Küserman eşiyle tartışmaya başladı. Eşine "Seni boşamayacağım" diye bağırmaya başlayan babasını gören oğlu Emir, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boğazından ağır yaraladı. Yere yığılan baba hayatını kaybetti.

Polise annesiyle teslim olan 18 yaşındaki Emir Küserman'ın "Babam, anneme bağırmaya başladı. Kendimi kaybettim. Aldığım bıçağı boğazına sapladım. Bir anda oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emir Küserman ifadesinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı. İskender Küserman'ın şarkıcı Seyyal Taner'in kuzeni olduğu öğrenildi.

İSKENDER KÜSERMAN KİMDİR?

Cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilen İskender Küserman, Edip Akbayram, İlhan Şeşen ve Mirkelam gibi birçok ünlü sanatçıyla çalıştığı biliniyordu. İskender Küserman, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu üyesiydi ve Perküsyon çalıyordu.